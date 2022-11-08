Путин не помешает: в Белом доме хотят видеть Украину на саммите G20

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что президент Джо Байден не планирует встречу с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за участие Украины в саммите G20 на Бали, даже если там будет президент России Владимир Путин.

Об этом пишет Baha Breaking News.

Карин Жан-Пьер также отметила, что Джо Байден не намерен встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Украина должна принять участие в саммите, если Россия посетит мероприятие, которое состоится в Индонезии на следующей неделе, добавив, что решение об участии двух стран зависит от лидеров G20.

По ее словам, Соединенные Штаты будут защищать Украину и осуждать Россию из-за развязывания жестокой войны.

Саммит G20 на Бали

Саммит G20 состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.

27 октября кремлевский диктатор Владимир Путин предположил, что он может посетить саммит G20.

В МИД Украины требуют исключить Россию из списка приглашенных на саммит и выдворить ее из G20.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие кремлевского диктатора Путина на саммите G20 является большой ошибкой, которую еще не поздно исправить.

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