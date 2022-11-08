Дженнифер Лопес объяснила, почему взяла фамилию Бена Аффлека после свадьбы

Актриса и певица Дженнифер Лопес объяснила, почему после свадьбы с Беном Аффлеком решила сменить свою фамилию.

Теперь Дженнифер просит называть себя "миссис Аффлек", ведь считает, что это очень романтично. Впрочем, многие поклонницы, особенно феминистки, не разделили мнение актрисы.

"Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя будет миссис Аффлек, потому что мы соединились. Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не думаю, что это проблема", — поделилась Лопес. с американским Vogue.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: OnTheJLo.com

Также Дженнифер отметила, что никогда даже не рассматривала такой вариант, чтобы Бен взял ее фамилию. Знаменитость считает, что нужно уважать традиции и не думает, что это влияет на нее как на цельную личность.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

"Это не традиционно. В этом нет никакой романтики. Я полностью контролирую свою жизнь и судьбу, чувствую себя сильным как женщина и как человек. Я могу понять, что люди испытывают свои чувства по этому поводу, и это тоже нормально. Мне просто кажется, что это романтично", — сказала Дженнифер.

Напомним, на днях Дженнифер Лопес ошеломила поклонников фотографиями в соблазнительном образе.

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