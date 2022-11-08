До Донецька відправили слідком РФ: "розслідуватимуть" причини значних втрат окупантів

Незважаючи на масові втрати, загарбники продовжують безчинства на окупованих територіях.

Російські окупанти продовжують мародерити та знищувати цивільну інфраструктуру на захоплених територіях Херсонської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 листопада.

Так, 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

В районі Берислава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка росіяни вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

Також окупанти продовжують зазнавати значних втрат, особливо на Донбасі

Саме тому до окупованого Донецька направлено групу представників слідчого комітету РФ. Вони будуть займатися розслідуванням значних втрат 155-ї окремої бригади морської піхоти армії Росії на території України.

У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують депортацією.

Втрати 155-ї бригади РФ

Нещодавно російські військові блогери опублікували лист, у якому стверджується, що російське військове керівництво "кинуло" 155 бригаду морської піхоти РФ в "незрозумілий наступ" під Павлівкою на Донеччині.

За їхніми даними, підрозділ зазнав втрат біля 300 убитими, пораненими та зниклими безвісти та втратила половину техніки, все протягом чотирьох днів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась повідомив, що українські військові розбили 75% особового складу цієї бригади.

Раніше у ЗСУ назвали напрямки, на яких російські окупанти зазнають величезних втрат.

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