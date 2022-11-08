В Донецк отправили следком РФ: будут "расследовать" причины значительных потерь оккупантов

Несмотря на массовые потери, захватчики продолжают беспредел на оккупированных территориях.

Российские оккупанты продолжают мародерить и уничтожать гражданскую инфраструктуру на захваченных территориях Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 8 ноября.

Так, 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

В районе Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко россияне вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.

Также оккупанты продолжают нести значительные потери, особенно на Донбассе.

Именно поэтому в оккупированный Донецк направлена группа представителей следственного комитета РФ. Они будут заниматься расследованием значительных потерь 155 отдельной бригады морской пехоты армии России на территории Украины.

В Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время, захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают депортацией.

Потери 155-й бригады РФ

Недавно российские военные блоггеры опубликовали письмо, в котором утверждается, что российское военное руководство "бросило" 155 бригаду морской пехоты РФ в "непонятное наступление" под Павловкой Донецкой области.

По их данным, подразделение понесло потери около 300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести и потеряло половину техники, все в течение четырех дней.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась сообщил, что украинские военные разбили 75% личного состава этой бригады.

Ранее в ВСУ назвали направления, на которых российские оккупанты понесут огромные потери.

Читайте также: