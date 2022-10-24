Цільова мобілізація в Україні: що це таке і хто підпадає

До 21 листопада 2022 року в Україні подовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. Однак також влада може оголосити цільову мобілізацію в Україні. Що це таке - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що таке цільова мобілізація

Ще в травні 2022 року Кабінет Міністрів розширив "Положення про єдину державну систему цивільного захисту", згідно з яким українців можуть залучати до відбудови держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення.

Ті категорії населення, які підпадають під цільову мобілізацію, не будуть брати участь в бойових діях. Їх відправлятимуть на визначені території після проведення аварійних робіт та розмінування, щоб вони там працювали. Варто звернути увагу, що за цільової мобілізації зарплата, посада та місце роботи зберігатимуться за мобілізованими громадянами.

Хто підпадає

Насамперед, до ліквідації наслідків війни будуть залучати сили цивільного захисту. Їм будуть допомагати пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні служби, інші підрозділи.

Однак за виникнення потреби у додаткових силах, можуть мобілізовувати інше працездатне населення. Втім, все це відбуватиметься за добровільної згодою.

Нагадаємо, що раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що урядом було передбачено залучення волонтерів та працівників без фахової освіти, щоб надавати послуги соціального плану під час війни та дії воєнного стану. Зокрема тим сім'ям, які перебувають в складних життєвих ситуаціях.

Наразі кожен українець може добровільно долучитися до ліквідації наслідків російської агресії за цим посиланням.

Цільова мобілізація: які завдання можуть стояти перед мобілізованими

ліквідовувати наслідки ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

ліквідовувати наслідки воєнних дій в тих населенних пунктах та територіях, які зазнали впливу засобів ураження;

відновити критичну інфраструктуру сфери життєзабезпечення населення;

визначати населенні пункти та території, які потребують проведення гуманітарного розмінування, маркувати небезпечні території.

Раніше цільова мобілізація могла бути запроваджена в цілях ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.