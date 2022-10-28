Відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: де дивитися графік

Графіки відключень можна дізнатися за допомогою чатботу.

Відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: аварійні та стабілізаційні.

В енергетичній компанії YASNO пояснили, у чому різниця та де дивитися графіки відключень.

Аварійні відключення

Так, аварійні відключення можуть бути екстреними або локальними.

У першому випадку вони відбуваються, якщо через обстріли пошкоджено чи зруйновано об'єкти енергетичної інфраструктури. Час екстреного відключення може тривати достатньо довго. Локальні відключення зазвичай не перевищують 5 годин. Вони відбуваються, коли енергомережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

Аварійні відключення неможливо передбачити, тому графіків по них не існує.

Щоб дізнатися більше про відновлення світла у таких випадках, необхідно звернутися до оператора системи розподілу. Наприклад, для клієнтів ДТЕК Київські електромережі працює чатбот: https://cutt.ly/NNlrQI4.

Стабілізаційні відключення

Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи енергомереж. Їх ініціює "Укренерго", коли обсяг генерації стає менший за обсяг споживання або через пошкодження інфраструктура не може передавати споживачам необхідну потужність.

Тому поки триватиме ремонт, операторам системи розподілу доводиться тимчасово обмежувати постачання світла.

Про подібні пошкодження та можливі графіки відключень можна дізнатися за допомогою чатботу YASNO online: https://t.me/Yasnoonlinebot.

У YASNO зазначили, що вчора, 28 жовтня, в Україні зіштовхнулися з аварійними відключеннями світла через чергову російську атаку.

Сьогодні, 28 жовтня, продовжуються екстрені аварійні відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень для них неактуальні.

"Ми розуміємо, що, коли пів дня немає світла, справи тільки накопичуються. Однак просимо споживати електроенергію відповідально. Адже швидкість відновлення електроенергії залежить від кожного з нас", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, у компаніях Vodafone, Lifecell та Kyivstar пояснили чому не працюють мобільний зв'язок та інтернет, коли відключають світло.

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