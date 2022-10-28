Отключение света в Украине теперь делится на два типа: где смотреть график

Графики отключений можно узнать с помощью чатбота.

Отключения света в Украине теперь делятся на два типа: аварийные и стабилизационные.

В энергетической компании YASNO объяснили, в чем разница и где смотреть графики отключений.

Аварийные отключения

Так, аварийные отключения могут быть экстренными или локальными.

В первом случае они происходят, если из-за обстрелов повреждены или разрушены объекты энергетической инфраструктуры. Время экстренного отключения может длиться достаточно долго. Локальные отключения обычно не превышают 5 часов. Они происходят, когда сети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

Аварийные отключения невозможно предусмотреть, поэтому графиков по ним не существует.

Чтобы узнать больше о восстановлении света в таких случаях, обратитесь к оператору системы распределения. К примеру, для клиентов ДТЭК Киевские электросети работает чатбот: https://cutt.ly/NNlrQI4.

Стабилизационные отключения

Стабилизационные отключения происходят для балансировки работы энергосетей. Их инициирует "Укрэнерго", когда объем генерации становится меньше объема потребления или из-за повреждения инфраструктура не может передавать потребителям необходимую мощность.

Поэтому пока будет продолжаться ремонт, операторам системы распределения приходится временно ограничивать поставки света.

О подобных повреждениях и возможных графиках отключений можно узнать с помощью чата YASNO online: https://t.me/Yasnoonlinebot.

В YASNO отметили, что вчера, 28 октября, в Украине столкнулись с аварийными отключениями света из-за очередной российской атаки.

Сегодня, 28 октября, продолжаются экстренные аварийные отключения света. Графики стабилизационных отключений для них неактуальны.

"Мы понимаем, что когда пол дня нет света, дела только накапливаются. Однако просим потреблять электроэнергию ответственно. Ведь скорость восстановления электроэнергии зависит от каждого из нас", — отметили в компании.

Напомним, в компаниях Vodafone, Lifecell и Kyivstar объяснили, почему не работают мобильная связь и интернет, когда отключают свет.

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