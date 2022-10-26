Что происходит, пока украинцам отключают свет — Укрэнерго

Пока украинцам временно отключают свет продолжается ремонт поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры магистральных сетей. Также возможно, что в этот момент из-за повреждения определенных электростанций есть дефицит их мощности в сети именно вашего региона.

Другие регионы не могут поделиться мощностью из-за того, что их сети также повреждены ракетными ударами и ударами дронов, пояснили в "Укрэнерго".

"Мы делаем все возможное, чтобы восстановить стабильность поставок. И если бы не атаки российских ракет и дронов, мы могли бы назвать дату, когда отключения закончатся. К сожалению, в военное время мы можем лишь сказать "делаем все, что в наших силах", – отметили в компании.

Ранее украинцам объяснили, почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет. А также зачем в Украине ежедневно отключают свет.

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