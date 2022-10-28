Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз НБУ

В умовах повномасштабної війни зарплати в Україні зменшуються, проте їхній ріст очікується вже наступного року.

В НБУ заявили, що цього року зарплати впадуть на 26,9% з урахуванням інфляції, а наступного — ростимуть внаслідок високого попиту на кваліфікованих фахівців

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2022 року.

За прогнозом фінансового регулятора, номінальні зарплати в Україні цього року впадуть на 12,3%; реальні, з урахуванням інфляції — на 26,9%, а 2023 року зростуть на 32,8% та 4,6% відповідно.

НБУ наголосив, що наразі людей, які перебувають у пошуку роботи, набагато більше, ніж вакансій, у зв'язку з чим претенденти погоджуються працювати не за фахом та зменшувати очікування від зарплати.

"Швидкому зростанню зарплат наступного року завадить високий рівень інфляції, однак рівень оплати праці в номінальному вираженні перевищить довоєнний показник, а надалі зарплати зростатимуть швидше внаслідок нарощування ресурсів бюджету країни", - зазначили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабної війни в Україні стан добробуту українців відчутно знизився. Згідно з опитуванням, кожному третьому громадянину не вистачає грошей до зарплати.

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