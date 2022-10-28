Економіка України скоротиться майже на 32% у 2022 році – Нацбанк

Українська економіка цього року скоротиться майже на 32%, а річна інфляція прискориться до 30% через шкоду, завдану вторгненням Росії.

Про це йдеться у заяві Національного банку України.

У квартальному звіті банку про інфляцію вказується, що за умов підвищення безпеки та попиту, валовий внутрішній продукт буде зростати приблизно на 4-5% на рік у 2023 і 2024 роках.

«Цьогорічний економічний спад був спричинений зниженням внутрішнього попиту, порушенням логістики та великими втратами робочої сили та виробничого потенціалу, спричиненими війною», — йдеться в повідомленні, передбачаючи, що цього року рівень безробіття сягне 30%.

Фіскальна політика є безпрецедентно м'якою і залишатиметься такою до кінця 2024 року. Це підтримає економіку під час війни та, разом зі зменшенням ризиків безпеки, сприятиме економічному відновленню.

Інфляція, яка зараз становить майже 25%, має знизитися до 21% у наступному році та опуститися до рівня нижче 10% у 2024 році, йдеться в заяві.

Міжнародне фінансування залишатиметься основним джерелом покриття дефіциту бюджету, який поступово скоротиться до 12% ВВП у 2024 році проти 25% ВВП у 2022 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків під час воєнного стану.

Також мі раніше інформували, що НБУ дозволив банкам продавати населенню необмежену кількість доларів.