Медикам можуть суттєво підвищити мінімальну зарплату: що пропонують у МОЗ

Зарплати медиків 2027 / © pexels.com

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У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість підняти мінімальну зарплату українським лікарям та іншим спеціалістам галузі до 30 тисяч гривень, а для медичних сестер і братів — до 20 тисяч гривень. Утім, наразі ці цифри залишаються на стадії обговорення.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

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Медикам можуть підвищити мінімальні зарплати 2027 року: подробиці

Конкретні терміни впровадження підвищених зарплат для медиків повністю залежатимуть від обсягів державного фінансування та остаточних рішень уряду.

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Про це у відповіді на запит медіа повідомили у МОЗ.

Формування гідного рівня оплати праці та збереження фахівців у медзакладах належать до ключових завдань Міністерства охорони здоров’я під час розробки Програми медичних гарантій на 2027 рік.

Зараз відомство працює над проєктом правок до постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28, яка встановлює мінімальні гарантії щодо заробітків у комунальних і державних закладах охорони здоров’я.

Ініціатива МОЗ передбачає запровадження таких нижніх меж заробітної плати:

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30 тисяч гривень — для лікарів, фармацевтів та інших фахівців із вищою освітою у медичній сфері;

20 тисяч гривень — для середнього медичного персоналу, зокрема медсестер та медбратів.

Проте механізму впровадження таких зарплат у МОЗ не розголошують.

На рішення, чи піднімуть зарплати медикам наступного року, впливатимуть кошти, закладені на галузь у Державному бюджеті-2027.

У МОЗ додають, що підвищення зарплати медиків є головним напрямом, на який планують спрямувати додаткові видатки у межах Програми медичних гарантій на 2027 рік.

Точні розміри мінімальних виплат, правила та конкретні дати набрання чинності сформують лише після того, як парламент затвердить бюджет на наступний рік, а КМУ ухвалить відповідні нормативні рішення.

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Зарплата в Україні: останні новини

Нагадаємо, український ринок праці зіткнувся із новою проблемою: через російські обстріли, руйнування інфраструктури та погіршення фінансового стану компаній окремі бізнеси змушені скорочувати штат або відправляти працівників у простій.

Хоча це ще не переросло в загальнонаціональну хвилю масових звільнень, кількість вакансій за рік зменшилася на 3–15%, а найскладніша ситуація з пошуком роботи спостерігається на Донеччині, Миколаївщині, Сумщині та Херсонщині.

Під найбільшим ризиком скорочення перебувають офісні працівники, менеджери середньої ланки, маркетологи, а також персонал у торгівлі, логістиці та ГМК. Водночас у країні зберігається суттєвий дефіцит робітничих кадрів — високий попит залишається на водіїв, швачок, електриків, слюсарів, зварників, токарів, будівельників та кухарів, що зумовлено як дисбалансом кваліфікацій, так і нерівномірним регіональним розподілом вакансій.

Попри те, що у січні — липні 2026 року середня зарплата штатних працівників перевищувала 30 тисяч гривень, подальше зростання доходів опинилося під загрозою. Через нові фінансові труднощі бізнесу буде важче підвищувати виплати попередніми темпами, однак для представників дефіцитних спеціальностей роботодавці й надалі пропонуватимуть вищі оклади задля їх залучення.

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