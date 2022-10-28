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У семи областях України 28 жовтня відключатимуть світло - Укренерго

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У семи областях України 28 жовтня відключатимуть світло - Укренерго

Фото: pixabay.com

Відключення можуть тривати понад 4-6 годин.

У семи областях України в п'ятницю, 28 жовтня, відключатимуть світло побутовим споживачам: у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській.

Про це повідомили в "Укренерго".

В енергетичній компанії пояснили, що обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після російських обстрілів.

"Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК пояснили, чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні. А також, чому не працюють мобільний зв'язок та інтернет, коли відключають світло.

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