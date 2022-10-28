"Другий хліб": в Україні продовжує дешевшати картопля

На українському ринку дешевшає картопля.

Про це повідомляє платформа проєкту EastFruit.

Таким чином, сьогодні оптові партії картоплі з місцевих господарств пропонуються в діапазоні 3,5-6,0 грн/кг, тоді як наприкінці минулого тижня ціни були на рівні 4,0-7,0 грн/кг.

Варто зазначити, що за словами учасників ринку, подальшого зниження цін на картоплю вже не буде, оскільки вести реалізацію продукції за нижчими цінами буде економічно недоцільним.

Водночас зниження вартості "другого хлібу" експерти пов'язують, насамперед, з погодою - сезон збирання картоплі цьогоріч було у період дощів, через що на ринку з'явилися великі обсяги продукції, які не підлягають тривалому зберіганню. Також одними із факторів стали доволі хороший врожай та бажання фермерів "скинути" максимально можливі обсяги картоплі через загрози руйнувань та бойових дій.

Своєю чергою аналітики EastFruit ввжають, що такі ціни та темпи реалізації можуть призвести до того, що Україні не вистачить власного врожаю до кінця маркетингового сезону і актуальним стане питання імпорту картоплі.

Нагадаємо, що за прогнозами експертів, в українських магазинах та на ринках найближчим часом почнуть зростати ціни на овочі. Вартість може зрости на 10-15%.

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