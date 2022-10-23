Як економити гроші на продуктах: сім правил

Споживча інфляція в Україні зростає. Більшість оброблених продуктів, м'ясо, імпортні крупи та алкоголь швидко дорожчають. Як ходити в супермаркет і економити на покупках - читайте поради в матеріалі ТСН.ua.

Як стверджує дієтологиня видання Healthline, якщо ви не знаєте, як економити на їжі, коли ви йдете в супермаркет за покупками, варто запам'ятати сім базових правил.

Складайте план

Якщо у вас буде перелік необхідних продуктів, то ви зможете уникнути імпульсивних покупок і не придбаєте зайві товари. Як підрахували дослідники, в середньому люди зараз викидають 30% їжі, які купують, тому що вона псується через надлишок. Намагайтеся також запланувати раціон на тиждень. Так ви уникнете ще й додаткових витрат на замовляння фастфуду.

Ви повинні дійсно їсти те, що купуєте

Заморожені продукти, консерви, крупи, макарони можуть зберігатися дійсно довго. А ось свіже м'ясо, риба, овочі та фрукти потрібно з'їдати якомога швидше. Тому варто подумати і про альтернативне використання продуктів, які залишилися. Наприклад, зварений рис можна додати в салат, а частину приготованих сирників - заморозити.

Слідкуйте за знижками

В мережах супермаркетів можна знайти щотижневі знижки та акційні товари. Зазвичай анонси таких акцій з'являються в мобільних застосунках чи на офіційних сайтах супермаркетів. Можете стежити за ними. А якщо ви звикли все замовляти онлайн, краще зареєструватися - так ви будете додатково отримувати бонуси і промокоди. Зекономити на доставлянні можна, якщо використовувати опцію самовивозу. Дієтологиня радить спочатку дивитися на ті продукти, які цього тижня на знижці, а потім вже планувати семиденний раціон.

Замініть м'ясо альтернативами

Заради економії не варто відмовлятися від поживних речовин. Наприклад, якщо ви не можете купувати кожного дня м'ясо та морепродукти, можна знайти білок в рослинних альтернативах - чудово підходять бобові. Можна також обирати дешевші види м'яса. Свинину замінити курятиною тощо. На випадок здорожчання краще також мати запас м'ясних і рибних продуктів в морозильній камері.

Слідкуйте за терміном придатності

Коли купуєте продукти, звертайте увагу на термін придатності і подумайте, чи ви встигнете їх з'їсти. Якщо на вас вдома чекає недопитий йогурт, не варто купувати ще один, термін придатності якого закінчується завтра.

Подивіться, що є вже на вашій кухні

Перед тим, як іти в супермаркет, подивіться, які продукти вже є на вашій кухні. Так ви можете запобігти їхньому псуванню і зекономити на купівлі нових товарів.

Спробуйте інші магазини

Спробуйте дістатися іншого району вашого міста і подивитися, які продукти, ціни та акції пропонує супермаркет там. Так ви зможете оцінити асортимент двох закладів або навіть робити шопінг в двох супермаркетах одночасно - так можна непогано зекономити.