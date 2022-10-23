Как экономить деньги на продуктах: семь правил

Потребительская инфляция в Украине растет. Большинство обработанных продуктов, мясо, импортная крупа и алкоголь быстро дорожают. Как ходить в супермаркет и экономить на покупках – читайте советы в материале ТСН.ua.

Как утверждает диетология издания Healthline, если вы не знаете, как экономить на еде, когда вы идете в супермаркет за покупками, следует запомнить семь базовых правил.

Составляйте план

Если у вас будет список необходимых продуктов, то вы сможете избежать импульсивных покупок и не приобретете лишние товары. Как подсчитали исследователи, в среднем люди сейчас выбрасывают 30% покупаемой еды, потому что она портится из-за избытка. Старайтесь также запланировать рацион в неделю. Так вы избежите еще и дополнительных затрат на заказ фастфуда.

Вы должны действительно есть то, что покупаете

Замороженные продукты, консервы, крупы, макароны могут храниться действительно долго. А вот свежее мясо, рыба, овощи и фрукты нужно съедать как можно скорее. Поэтому стоит подумать и об альтернативном использовании оставшихся продуктов. Например, сваренный рис можно добавить в салат, а часть приготовленных сырников – заморозить.

Следите за скидками

В сетях супермаркетов можно найти еженедельные скидки и акционные товары. Обычно новости таких акций появляются в мобильных приложениях или на официальных сайтах супермаркетов. Можете смотреть за ними. А если вы привыкли все заказывать онлайн, лучше зарегистрироваться – так вы будете дополнительно получать бонусы и промокоды. Сэкономить на доставке можно, если использовать опцию самовывоза. Диетология советует сначала смотреть на продукты, которые на этой неделе на скидке, а потом уже планировать семидневный рацион.

Замените мясо альтернативами

Экономии ради не стоит отказываться от питательных веществ. Например, если вы не можете покупать каждый день мясо и морепродукты, можно найти белок в растительных альтернативах – отлично подходят бобовые. Можно также выбирать более дешевые виды мяса. Свинину заменить курятиной и т.д. В случае удорожания лучше также иметь запас мясных и рыбных продуктов в морозильной камере.

Следите за сроком годности

Когда приобретаете продукты, обращайте внимание на срок годности и подумайте, успеете ли вы их съесть. Если вас дома ждет недопитый йогурт, не стоит покупать еще один, срок годности которого истекает завтра.

Посмотрите, что есть уже на вашей кухне

Перед тем как идти в супермаркет, посмотрите, какие продукты уже есть на вашей кухне. Так вы можете предотвратить их порчу и сэкономить на покупке новых товаров.

Попробуйте другие магазины

Попытайтесь добраться до другого района вашего города и посмотреть, какие продукты, цены и акции предлагает супермаркет там. Так вы сможете оценить ассортимент двух заведений или даже делать шоппинг в двух супермаркетах одновременно – так можно неплохо сэкономить.