Навіщо в Україні щодня відключають світло - Укренерго

Обмеження постачання електроенергії в Україні застосовуються лише тоді, коли диспетчери бачать, що в певний регіон не можна доставити обсяг електроенергії, відповідний рівню поточного споживання.

Про це розповіли в "Укренерго".

Причиною цього може бути дефіцит потужності - тобто в конкретний момент в енергосистемі виробляється електроенергії менше, ніж можуть спожити громадяни, промисловість та інші споживачі.

А також через пошкодження, коли електромережі не можуть нести підвищене навантаження як раніше. Зокрема, доставляючи електроенергію з одного регіону в інший.

Якщо в такий момент не застосовувати обмеження, енергосистема може розбалансуватися і в мережі станеться аварія.

Щоб цього не відбулося, диспетчерський центр "Укренерго" доводить до операторів розподільчих мереж (обленерго), на який обсяг потужності треба знизити споживання в цей момент. Наприклад, 100 МВт або 200 МВт з 9-00 до 12-00. Обленерго мають зробити це дуже оперативно.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляють, що заклики до заощадження електроенергії будуть актуальними ще кілька місяців. Результати економного використання українцями вже очевидні, але упродовж осінньо-зимового періоду все ще доведеться заощаджувати.

Відключення світла триватимуть, а взимку їх можуть подовжити

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