В Ірані поліція пострілами розігнала людей на могилі дівчини, вбитої через хіджаб

Тисячі іранців зібралися на кладовищі, де похована загибла після затримання так званою поліцією моралі за "невідповідний одяг", сутички з поліцією супроводжувалися стріляниною.

Іранські сили безпеки відкрили вогонь по присутніх на кладовищі в іранському місті Сакез, які зібралися, щоб відзначити 40 днів після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчина загинула, перебуваючи під вартою, коли її затримали в Тегерані через неправильно одягнутий хіджаб — хустку, яка обов’язковою для всіх жінок в Ірані.

Про це у середу, 26 жовтня, повідомляє Reters з посиланням на свідчення очевидців та опубліковане в соцмережах відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, як тисячі іранців йдуть до цвинтаря, де похована Аміні, незважаючи на велику присутність поліцейських спецпризначенців. Раніше активісти закликали до протестів по всій країні, щоб відзначити 40 днів її смерті після затримання за "невідповідний одяг".

This is a stunning video of thousands of people who walk from #Saqez towards #MahsaAmini’s cemetery on the 40th day after her death, despite limitations created by authorities. #مهسا_امینی #IranProtests2022 #سقز pic.twitter.com/P1Rg7jJ40b — Omid Memarian (@Omid_M) October 26, 2022

На відео також видно, що іранські сили безпеки перекрили дороги, що ведуть до Сакеза, щоб не дати людям з інших міст зібратися на кладовищі.

OMG!

What a tear - jerking sight!



Thousands of people walking to visit #MahsaAmini ‘s tomb on the 40th day of her loss.



Khamenei should be scared of these people, these glorious spectacular people. pic.twitter.com/5oTOiCUzAw — Cassandan (@IranReportsNow) October 26, 2022

Як стверджують в правозахисних групах, побоюючись, що 40-денна річниця смерті Аміні спровокує подальші насильницькі протести, іранські правоохоронці попередила її родину не проводити меморіальну ходу, погрожуючи арештом.

Iran’s national protests are entering week six. In Saqez, hometown of Mahsa Amini, thousands of people ignore government road closures to walk to her gravesite on the 40th day of her death. A growing number of young women refuse to wear compulsory hejab. pic.twitter.com/aMsbKz9MGX — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 26, 2022

Однак губернатор іранського Курдистану Зарей Куша заперечив будь-які державні обмеження щодо проведення панахиди, додавши, що “це було рішення її родини не проводити зібрання”, повідомляють державні ЗМІ.

Напівофіційне інформаційне агентство Ірану ISNA повідомило, що близько 10 000 людей все таки зібралися на кладовищі.

In Saqez, the hometown of Mahsa Amini, tens of thousands of people ignored governmental threats and roadblocks and showed up to mourn her on the 40th day of her killing. pic.twitter.com/XU3wbcYi0X — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 26, 2022

Один із очевидців повідомив, що чоловіки та жінки зібралися навколо могили Аміні на кладовищі Айті в Сакезі, скандуючи: “Жінка, життя, свобода”.

Тоді ж відбулися сутички з правоохоронцями.

“Спецпризначенці розстріляли тих, хто зібрався на кладовищі на церемонію пам'яті Махси... Десятки людей заарештовані”, - цитує Reuters одного із очевидців.

Демонстрації, викликані смертю 22-річної дівчини під час ув'язнення іранською поліцією моралі 16 вересня, стали одним із найсміливіших викликів духовному керівництву з часів революції 1979 року.

Багато іранців вийшли на вулиці, дехто закликав до повалення Ісламської Республіки та скандував “Смерть Хаменеї (верховному духовному лідеру Ірану)”.

Правозахисні групи заявляють, що під час протестів було вбито щонайменше 250 людей і тисячі були заарештовані.

Влада Ірану звинуватила Сполучені Штати та інші країни Заходу в розпалюванні того, що вони називають “заворушеннями”. Кількість загиблих державні ЗМІ не повідомляють.

Нагадаємо, в Ірані силовики вбили ще одну школярку за те, що вона відмовилася співати провладну пісню під час рейду до її школи.

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