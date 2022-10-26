В Иране полиция выстрелами разогнала людей на могиле девушки, убитой из-за хиджаба

Тысячи иранцев собрались на кладбище, где похороненная погибшая после задержания так называемой полицией морали за "неподходящую одежду", столкновения с полицией сопровождались стрельбой.

Иранские силы безопасности открыли огонь по собравшимся на кладбище в иранском городе Сакез, чтобы отметить 40 дней после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка погибла, находясь под стражей, когда ее задержали в Тегеране из-за неправильно одетого хиджаба — платка, обязательного для всех женщин в Иране.

Об этом в среду, 26 октября, сообщает Reters со ссылкой на свидетельства очевидцев и опубликованное в соцсетях видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как тысячи иранцев идут к кладбищу, где похоронена Амини, несмотря на большое присутствие полицейских спецназовцев. Ранее активисты призвали к протестам по всей стране, чтобы отметить 40 дней ее смерти после задержания за "неподходящую одежду".

Это метеорологическое video of thousands people who walk from #Saqez towards #MahsaAmini 's cemetery on 40th day after her death, despite limitations created by authorities. #مهسا_امینی #IranProtests2022 #سقز pic.twitter.com/P1Rg7jJ40b — Omid Memarian (@Omid_M) October 26, 2022

На видео также видно, что иранские силы безопасности перекрыли дороги, ведущие в Сакез, чтобы не дать людям из других городов собраться на кладбище.

OMG!

What a tear — jerking sight!



Thousands of people walking to visit #MahsaAmini 's tomb on 40th day of her loss.



Khamenei должна быть scared из этих людей, эти glorious spectacular people. pic.twitter.com/5oTOiCUzAw — Cassandan (@IranReportsNow) октябрь 26, 2022

Как утверждают в правозащитных группах, опасаясь, что 40-летняя годовщина смерти Амини спровоцирует дальнейшие насильственные протесты, иранские правоохранители предупредили ее семью не проводить мемориальное шествие, угрожая арестом.

Иранские национальные протесты являются вступившим в течение шести. В Saqez, семейный дом Махса Амини, тысячи людей, непринужденных правительственных путешествий к разговору на ее опасности на 40-й день его смерти. Растут число номеров молодых людей, чтобы ослабить compulsory hejab. pic.twitter.com/aMsbKz9MGX — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) октябрь 26, 2022

Однако губернатор иранского Курдистана Зарей Куша заявил об отсутствии каких-либо государственных ограничений по проведению панихиды, добавив, что "это было решение ее семьи не проводить собрание", сообщают государственные СМИ.

Полуофициальное информационное агентство Ирана ISNA сообщило, что около 10 000 человек все же собрались на кладбище.

В Saqez, семейный дом Махса-Амини, десятки тысяч людей, игнорированных государственными трещинами и клубами, и вышли в глубокую игру на 40-й день ее тревоги. pic.twitter.com/XU3wbcYi0X — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) октябрь 26, 2022

Один из очевидцев сообщил, что мужчины и женщины собрались вокруг могилы Амини на кладбище Айти в Сакезе, скандируя: "Женщина, жизнь, свобода".

Тогда же произошли стычки со стражами порядка.

"Спецназовцы расстреляли собравшихся на кладбище на церемонию памяти Махсы... Десятки людей арестованы", — цитирует Reuters одного из очевидцев.

Демонстрации, вызванные смертью 22-летней девушки во время иранской полиции морали 16 сентября, стали одним из самых смелых вызовов духовному руководству со времен революции 1979 года.

Многие иранцы вышли на улицы, некоторые призывали к свержению Исламской Республики и скандировали "Смерть Хаменеи (верховному духовному лидеру Ирана)".

Правозащитные группы заявляют, что во время протестов было убито по меньшей мере 250 человек и тысячи были арестованы.

Власти Ирана обвинили Соединенные Штаты и другие страны Запада в разжигании того, что они называют "беспорядками". Число погибших государственные СМИ не сообщают.

Напомним, в Иране силовики убили еще одну школьницу за то, что она отказалась петь провластную песню во время рейда в ее школу.

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