Выборы в США: республиканцы могут замедлить предоставление оружия Украине

Если США замедлят темпы поступления оружия в Украину, то это станет огромной проблемой для ВСУ.

На театре военных действий победа республиканцев в Конгрессе США отразится отрицательно.

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов рассказал об этом 9 ноября.

"Для нас это будет огромная проблема. Дело в том, что где-то нужно будет брать оружие, которым мы сегодня воюем. У нас запасов нет. Мы воюем с колес: все, что приходит, идет сразу на передовую", — отметил Жданов.

Как напомнил эксперт, новый Конгресс приступит к исполнению обязанностей в январе 2023 года. Есть еще полтора месяца, чтобы дождаться гарантий от президента США.

"Посмотрим, выполнит ли свое обещание Джо Байден по утверждению в Конгрессе 50 млрд долларов на следующий год для военно-технической помощи Украине. Это может стать для нас более-менее стабильной гарантией того, что военная помощь в рамках этого бюджета будет нам поступать", – добавил эксперт.

Выборы в США: что дома

В США подсчитывают результаты выборов – американцы выбирают следующий состав Конгресса.

Уже известно, что на выборах в Сенат США прошел сенатор-республиканец Рэнд Пол из штата Кентукки, выступавший против помощи Украине.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих поклонников к протестам, если они недовольны ходом промежуточных выборов.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США, несмотря на рост республиканцев в Конгрессе.

Издание The New YorkTimes утверждает, что российские ботофермы пытаются вмешаться в американские выборы, надеясь, что поддержка Украины уменьшится.

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