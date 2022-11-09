Политику не нравится ход выборов в США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников к протестам, если они недовольны ходом промежуточных выборов.

В своих соцсетях Truth Social он заявил, что якобы во многих штатах происходят сбои в избирательной системе, сообщает Зеркало недели.

В частности, Трамп сообщил о якобы отсутствии бюллетеней в Детройте. Он заявил, что многие приходят на избирательные участки, а им говорят, что они уже отдали свой голос.

"Это происходит в большом количестве еще много где. Протестируйте, протестуйте, протестуйте!", — написал Трамп.

В течение всего дня голосования Трамп не прекращал критику избирательного процесса в США.

Госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон ответила, что политик распространяет ложную информацию.

«Это неправда. Пожалуйста, не распространяйте ложь, чтобы разжечь или поощрить политическое насилие в нашем государстве. Или где угодно. Спасибо», — ответила Бенсон Трампу.

Напомним ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах всех ожидают " два ужасных года ".

Напомним, 8 ноября американцы избрали следующий состав Конгресса на промежуточных выборах.

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