Трамп закликав своїх прихильників до протестів

Політику не подобається перебіг виборів у США

Колишній президент США Дональд Трамп закликав своїх шанувальників до протестів, якщо вони незадоволені перебігом проміжних виборів.

У свої соцмережі Truth Social він заявив, що нібито у багатьох штатах відбуваються збої у виборчій системі, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема Трамп повідомив про нібито відсутність бюлетенів у Детройті. Він заявив, що багато людей приходять на виборчі дільниці, а їм кажуть, що вони вже віддали свій голос.

"Це відбувається у великій кількості ще багато де. Протестуйте, протестуйте, протестуйте!", — написав Трамп.

Впродовж всього дня голосування Трамп не припиняв критику виборчого процесу у США.

В свою чергу держсекретар штату Мічиган Джоселін Бенсон відповіла, що політик розповсюджує неправдиву інформацію.

«Це неправда. Будь ласка, не поширюйте брехні, щоб розпалити чи заохотити політичне насильство в нашій державі. Або будь-де. Дякую», - відповіла Бенсон Трампу.

Нагадаємо раніше президент США Джо Байден заявив, що у разі перемоги республіканців на проміжних виборах всіх очікують "два жахливих роки".

Нагадаємо, 8 листопада американці обрали наступний склад Конгресу на проміжних виборах.

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