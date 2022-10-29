Усилится ли призыв в Украине в ближайшее время – в ВСУ рассказали

В ВСУ рассказали, будет ли в ближайшее время необходимость мобилизации всех военнообязанных мужчин.

В Украине могут усилить мобилизацию при возникновении соответствующей ситуации на фронте. У каждого центра комплектования и соцподдержки (военкомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать.

Об этом Liga.net рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил Горбач.

Горбач отметил, что потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в ближайшее время не будет. Он также подчеркнул, что в Украине есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению.

По его словам, сейчас в территориальные центры комплектования приходит гораздо меньше добровольцев, которые хотят мобилизоваться, но они все равно есть.

"Статистика о количестве добровольцев не ведется, но могу точно сказать, что некоторым из них отказывают. Кто-то не подходит по состоянию здоровья, кто-то по законодательству не подлежит призыву – например, это юноши до 27 лет, ранее не проходившие службу", – рассказал Горбач.

Кого сейчас призывают в первую очередь и какие специальности нужны в армии

По словам Романа Горбача, сейчас мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу". Все воинские части Украины укомплектованы необходимыми специалистами, дефицита каких-либо специальностей нет. Тех, кто раньше не проходил службу, призывают только в учебные центры для первичной подготовки.

"Месяц готовят на простые специальности – например, стрелков. Если нужно научить человека на наводчика или командира боевой машины, то к месяцу добавляются еще две недели или больше. А чтобы получить высококвалифицированную специальность – как оператор дронов – нужно учиться несколько месяцев", – рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск.

Горбач также отметил, что разница мобилизации в Украине и России состоит в том, что в Украине военнослужащие только учатся более месяца, "а у них 21 сентября человека призвали, а 10 октября он уже вернулся домой в полиэтиленовом пакете".

Мобилизация в Украине

В Украине мобилизация началась 24 февраля – когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В Генштабе ВСУ рассказали, что существенной активизации проведения мобилизации пока нет. Военнообязанные призывают в армию ежемесячно в зависимости от ситуации на фронте.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки рассказал, что мобилизация военнообязанных будет также проходить и в 2023 году для обеспечения не только обороны, но и для наступления.

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