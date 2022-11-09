"Суттєві новини з Херсона будуть протягом 24-48 годин": військовий експерт

Ситуацію, яка зараз склалась на Херсонському напрямку, прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Чому відходять? Ще в липні було зрозуміло, що вони не можуть утримати правобережжя. Це дуже складний регіон. Вони були там повністю блоковані, я би сказав, що вони були в оперативному оточенні, без логістики, без забезпечення передових підрозділів. Все це в них не функціонувало повноцінно. Вони могли там залишатись довгий час – від місяця до трьох, але б це було постійне знищення їх ресурсу та техніки. Вони зрозуміли", - каже Олександр Коваленко.

За його словами, в першу чергу росіяни можуть сконцентрувати значну частину своїх підрозділів саме на лівому березі.

"Будуть розподіляти їх між лівобережною Херсонщиною та Запоріжжям. Не виключаю, що деякий ресурс відведуть до Донбаського плацдарму, в район Бахмуту, Авдіївки, Вугледару. Туди можуть спрямувати як особовий склад так і техніку. А херсонцям треба бути дуже обережними. Херсон отримає сумну естафету від Миколаєва – росіяни можуть розпочати обстрілювати його ствольною та реактивною артилерією. Миколаїв може вільно видихнути, Херсон – ні", - сказав Коваленко.

Резюмуючи, Олександр Коваленко додав, що офіційних суттєвих новин з Херсону можна чекати протягом найближчого часу.

"В найближчі 24-48 годин", - додав експерт.

Заяви Шойгу про відведення військ з Херсона

Міністр оборони Шойгу 9 листопада заявив, що Росія виводить свої війська з правого берега окупованої Херсонщини. Окупанти нібито заявили, що більше не можуть постачати це угрупування військ.

Перед повідомленням про відступ російські окупанти знищили щонайменше 5 переправ у Миколаївській та Херсонській областях.

Також 9 листопада нібито у ДТП загинув заступник гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов. Він від перших днів активно співпрацював з росіянами.

Читайте також: