"Ласкаво просимо додому": Арестович привітав херсонців зі звільненням міста від окупантів

Деокупація Херсона відбулася з важкими боями, втратами, методичним "прогризанням оборони противника".
Радник Офісу президента Олексій Арестович відреагував на інформацію про наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу відступити з правого берега Дніпра привітанням херсонців.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Він також розставив правильні акценти щодо відступу армї окупантів від Херсона.
"Давайте правильно: російська армія не йде з Херсона. Вона вибита з Херсона Силами Оборони України. Вибита з важкими боями, з втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою з переправами, важкою і кривавою військовою працею", - зазначив Арестович.
Він звернувся і до самих містян.
"Шановні херсонці. Ось ми й повертаємось. Ось ви й повертаєтеся. Ласкаво просимо додому", - написав радник.
За його словами, бої на правому березі Дніпра ще триватимуть "деякий час", а потім буде непростий період стабілізаційних заходів.
Звільнення Херсона: що відомо
Перед відступом окупанти у Херсоні вже повністю розікрали місто і все майно вивезли на лівий берег, а те, що не змогли вивезти, просто потрощили.
Згодом міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну приступити до відведення військ за річку Дніпро.
Нагадаємо, 9 листопада в Херсонській області армія РФ підривала 5 переправ.
Повідомляють, що загинув заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов. Російські пропагандисти стверджують, що так званий "заступник голови Херсонської області" Стремоусов загинув у ДТП.
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