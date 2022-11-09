"Ласкаво просимо додому": Арестович привітав херсонців зі звільненням міста від окупантів

Радник Офісу президента Олексій Арестович відреагував на інформацію про наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу відступити з правого берега Дніпра привітанням херсонців.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він також розставив правильні акценти щодо відступу армї окупантів від Херсона.

"Давайте правильно: російська армія не йде з Херсона. Вона вибита з Херсона Силами Оборони України. Вибита з важкими боями, з втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою з переправами, важкою і кривавою військовою працею", - зазначив Арестович.

Він звернувся і до самих містян.

"Шановні херсонці. Ось ми й повертаємось. Ось ви й повертаєтеся. Ласкаво просимо додому", - написав радник.

За його словами, бої на правому березі Дніпра ще триватимуть "деякий час", а потім буде непростий період стабілізаційних заходів.

Звільнення Херсона: що відомо

Перед відступом окупанти у Херсоні вже повністю розікрали місто і все майно вивезли на лівий берег, а те, що не змогли вивезти, просто потрощили.

Згодом міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну приступити до відведення військ за річку Дніпро.

Нагадаємо, 9 листопада в Херсонській області армія РФ підривала 5 переправ.

Повідомляють, що загинув заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов. Російські пропагандисти стверджують, що так званий "заступник голови Херсонської області" Стремоусов загинув у ДТП.

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