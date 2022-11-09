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Зеленський підписав указ про створення 4-х військових адміністрацій на Херсонщині

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський підписав указ про створення 4-х військових адміністрацій на Херсонщині

Фото: Офіс президента України

Указ підписаний у середу, 9 листопада.

Український президент Володимир Зеленський підписав указ про створення чотирьох військових адміністрацій у Херсонській області: Каховської, Долматівської, Голопристанської та Хрестівської адміністрацій.

Відповідний указ підписаний главою держави 9 листопада, документ опублікували на сайті президента.

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Відповідно до указу очільника України, у Херсонській області утворено:

  1. Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
  2. Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
  3. Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
  4. Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу", - сказано у тексті документа. 

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, 9 листопада.

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Дата публікації
Перегляди
60
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