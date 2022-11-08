На Херсонщині окупанти імітуватимуть "епічну" битву: експерт пояснив плани Росії

Російська армія на Херсонщині, з одного боку – готує втечу з регіону, а з іншого – веде підготовку до оборони під час наступу ЗСУ.

Про це 8 листопада розповів військовий експерт Олександр Коваленко, пише УНІАН.

Як пояснив експерт, на Херсонщині відбувається парадоксальна ситуація, є ознаки того, що росіяни готуються до відступу, а з іншого боку – на передових позиціях залишається та сама кількість особового складу, що свідчить про те, що без бою росіяни не здаватимуться.

За його словами, на правому березі фактично не залишилося російських лікарів – тобто, лікувати поранених російських окупантів, які оборонятимуться, нема кому. На правому березі все ще залишається російська артилерія, але її вже розпочинають виводити на лівий берег. Без підтримки артилерії ні наступ, ні оборона неможливі. До того ж Росія звертає системи зв'язку, що погіршує систему управління передовими підрозділами.

"Це все ознаки втрати здатності вести повноцінну оборону. А якщо ослабляють оборону, значить вони не будуть її повноцінно вести. З іншого боку, вони насичують передові підрозділи, доводячи їх штатно до повного складу, але насичують їх саме частково мобілізованими. Своєю чергою професійні підрозділи ВДВ та морської піхоти виводять на лівий берег. Є припущення, що вони дійсно будуть опиратися ЗСУ на правому березі Херсонщини, але у форматі гальмування, а не повноцінного блокування контрнаступу ЗСУ, щоб продемонструвати, що правий берег окупанти залишили не без бою, а там була якась епічна битва і тому подібне", - зазначив Коваленко.

Ситуація в Херсонській області

У Херсонській області ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів.

Міністр оборони України Олексій Резніков також пояснив, що українські військові трохи сповільнили наступ на Херсонщині через погані погодні умови.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже в листопаді.

Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію "відходу".

У Москві підготували план для пропагандистських російських ЗМІ та блогерів про те, як пояснити головний провал Росії у війні проти України та втечу з Херсона.

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