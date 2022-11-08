Українські морпіхи підірвали склад палива окупантів на Луганщині (відео)

На Луганщині українські морпіхи залишили окупантів без палива, знищивши їхній склад.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Склад з паливом злетів у повітря у селі Діброва Луганської області.

"У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів. Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Голій Пристані ЗСУ знищили ворожу техніку, а у Горлівці на Луганщині та у Сватовому ворожі склади з боєприпасами.

Читайте також: