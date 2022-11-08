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Українські морпіхи підірвали склад палива окупантів на Луганщині (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1162
Час на прочитання
1 хв
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Українські морпіхи підірвали склад палива окупантів на Луганщині (відео)

Фото: ВМС ЗСУ

У Луганській області Сили оборони знищили ворожий склад із паливом.

На Луганщині українські морпіхи залишили окупантів без палива, знищивши їхній склад.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Склад з паливом злетів у повітря у селі Діброва Луганської області.

"У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів. Ворожі запаси палива було знищено у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області – між Торським і Кремінною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Голій Пристані ЗСУ знищили  ворожу техніку, а у Горлівці на Луганщині та у Сватовому ворожі склади з боєприпасами.

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Перегляди
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