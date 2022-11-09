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Путін зберігає гроші у Ватикані: Жданов пояснив, чому Папа Римський повністю підтримує Росію

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Путін зберігає гроші у Ватикані: Жданов пояснив, чому Папа Римський повністю підтримує Росію

Фото: Associated Press

Папа Римській повністю на стороні Росії. Нещодавно він зробив декілька одіозних заяв про “російський гуманізм”, Достоєвського та “діалог з РФ”.

Папа Римський, який за останній час зробив декілька заяв, які здивували цивілізований світ, повністю підтримує Росію.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Понтифік повністю на боці Кремля. У мене вже складається враження, що Кремль його контролює. Або наставляє. Тому що навіть після тих звірств, які були оприлюднені на весь світ – Буча, Гостомель, Балаклія – він каже, що росіяни – це великий народ, що вони “гуманісти”, що ми єдиний народ. Якщо опуститись до конспірології, то кажуть, що частину грошей Путін ховає у Ватикані. Інакше не можна пояснити, чому Понтифік так веде себе щодо пропаганди “російського світу”. Він стоїть на позиції Кремля”. – розповів Олег Жданов.

Водночас переговори з РФ, на думку експерта, можуть відбутися виключно на умовах, які озвучив президент України Володимир Зеленський. А саме: повне відведення військ Росії з нашої держави.

Що відомо про заяви Папи Римського

Кілька днів тому Папа Римський сказав, що росіяни - “великий народ”, що він впевнений в їхньому “гуманізмі”. Також він згадав Достоєвського, який начебто “надихає християн до осмислення християнства”.

На це відразу відреагували посли України у Ватикані та США, критикуючи вислови понтифіка. Згодом Папі Римському передали осколок російської міни, яка зруйнувала храм в Ірпені.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
581
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