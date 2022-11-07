“Насолоджуються” цим “гуманізмом”: посол України у Ватикані відреагував на слова Папи Римського

Папа Римський здивував світ своїм ставленням до агресії росіян щодо України. На це відреагував посол України у Ватикані.
Для того, аби “усвідомити російський гуманізм”, про який говорить Папа Римський, достатнього відвідати Україну.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав посол України у Ватикані Андрій Яраш.
“Щоб усвідомити російський “гуманізм”, у який вірить Папа, було б достатньо просто відвідати зараз Україну. Побачити, як 4,5 мільйона людей залишилися без електрики та води, “насолоджуючись” цим “гуманізмом”: накази бомбардувати Україну віддають та кнопки запуску ракет натискають не найманці, а щирі російські “гуманісти” - послідовники Достоєвського”, - наголосив Андрій Яраш.
Що відомо про ставлення Папи Римського до Росії
Напередодні Папа заявив, що не вірить у жорстокість громадян Росії щодо українців та додав, що вважає росіян "великим народом". Також він згадав Достоєвського, який начебто "надихає християн до осмислення християнства".
На це, зокрема, відреагувала пані посол України у США Оксана Маркарова. Вона зауважила, що Франциск неуважно читав Достоєвського, оскільки тоді б він не дивувався жорстокості громадян РФ.
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