Дружина футболіста Олександра Зінченка – Влада Седан – показала кадри із зворушливої сімейної фотосесії

Дружина захисника та півзахисника англійського клубу "Арсенал" та збірної України – футболіста Олександра Зінченка – поділилася в Instagram кадрами з їхнього нового сімейного фотосету з дочкою.

Влада Седан народила дочку 1 серпня 2021 року, цього року маленькій Єві виповнився рік. Нещодавно зіркове сімейство, яке мешкає в Лондоні, поділилося кадрами з нової фотосесії.

Знімки, які у своєму блогу опублікувала спортивна журналістка Влада Седан, вона не стала ніяк підписувати, додавши емодзі з трьома чоловічками та червоне серце.

Одягнена Влада у короткий твідовий жакет, білі штани-кльош з високою талією та замшеві черевики, а на плечі у неї висить маленька сумка від Christian Dior. На шиї у Влади підвіска, а у вухах – сережки-висячки від Chanel.

(гортайте фото праворуч)

Глава сімейства Олександр Зінченко одягнений у світлий светр з високою горловиною, коричневі штани та світле пальто, а взутий теж у черевики із замші. Маленька Єва, яку батьки тримають на руках і за руки – у мініатюрній сукні, білих колготах, хутряному жилеті та балетках.

Кадри вийшли дуже ніжними. Також кількома тижнями раніше Влада ділилася іншими фотографіями з вуличної фотосесії. Тоді родина також постала перед камерою у луках сірих відтінків.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше футболіст Олександр Зінченко зворушив підписників милими сімейними фото з дружиною та маленькою донькою.

Читайте також: