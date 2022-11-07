З живої тканини йде дим: у Дніпрі рятують хлопця, який потрапив під розрив міни (відео)

У Дніпрі лікарі рятують хлопця на ім'я Іван, який потрапив під розрив міни та втратив ноги.

Головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко показав жахливі кадри, як під час операції з живої тканини йде дим.

"Жахливі поранення, з живої тканини йде дим. Ми робимо все, щоб не відпустити його на той світ. Боже, допоможи йому…" - написав Риженко.

Скриншот із відео Сергія Риженка

Скриншот із відео Сергія Риженка

Нагадаємо, львівські медики здійснили останню мрію важкохворої українки, подолавши шлях у 1300 кілометрів до її рідного міста Одеси, щоб жінка встигла обійняти сина.

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