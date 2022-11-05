У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на електропідстанції: деякі райони - без світла (фото, відео)

Вдень у суботу, 5 листопада, на електропідстанції у Дніпрі виникла масштабна пожежа. На місці займання видно, як у небо здіймаються чорні клуби диму.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією місцевих видань, пожежа на енергетичному об'єкті сталася у районі Діївка. Через що зникла електроенергія у Діївці та на житловому масиві Західний. Причини та обставини пожежі - невідомі.

Наразі інформації від місцевих рятувальників немає.

Тим часом у телеграм-каналах місцеві жителі публікують відео та фото з місця події, на яких видно чорний густий дим, що здіймається над містом. Стовп диму видно за декілька метрів від місця пожежі. Перед цим місцеві чули звуки вибухів. Тривоги у той час не було.

Відключення світла в Україні

У різних регіонах ввели стабілізаційні відключення світла через атаки на об'єкти критичної інфраструктури РФ. Наразі діють два режими відключень - плановий та аварійний. Перший режим застосовується за заздалегідь спланованими графіками. Натомість аварійні відключення неможливо передбачити.

У суботу, 5 листопада, у восьми регіонах запровадили погодинниі відключення. Зокрема, обсяги для обмеження електропостачання запроваджено у столиці, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Графіки відключення на 5 листопада можна знайти на сайтах обленерго або на сайті Міністерства енергетики.

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