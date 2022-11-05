У Швеції знайшли спосіб прискорити свій вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що новий уряд дистанціюється від курдського ополчення в Сирії YPG та його політичного відгалуження – партії PYD. Таким чином держава хоче отримати схвалення від Туреччини щодо вступу до складу НАТО.

Про це він сказав в ефірі Sveriges Radio.

Швеція раніше підтримувала YPG і PYD, але новий уряд має інший погляд на ці дві курдські організації, які Туреччина вважає терористичними.

"Існує надто тісний зв’язок між цими організаціями та РПК, для того, щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною. Саме тому для нас буде важливішим вступ у НАТО", – заявив Тобіас.

Туреччина вважає Сирійське курдське ополчення і його політичне відгалуження пов’язаними із Робітничою партією Курдистану. У країні партія вважається терористичним угрупованням, а також у США та ЄС. Антитурецьке повстання вона почала 1980 року. Однак Швеція разом з США та кількома іншими членами НАТО підтримали курдське ополчення у боротьбі проти Ісламської держави.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, і закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Однак Bloomberg з посиланням на власні джерела пише, що Анкара не погодиться підписати заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться ще до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі. У Туреччині вважають, що шведи зробили недостатньо.

У травні Туреччина висунула Фінляндії та Швеції умову – вони мали підписати письмові гарантії щодо непідтримання "терористів".

Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не ратифікували членство Фінляндії і Швеції в НАТО.