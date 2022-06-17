Чи корисна локшина швидкого приготування: правда і міфи

Локшина швидкого приготування - досить популярний продукт. Її цінують за те, що цю страву можна приготувати за будь-яких умов. Потрібно просто залити окропом. Однак багато людей думає, що локшина швидкого приготування - небезпечна для здоров'я. Всі міфи та правду про цей продукт - читайте в матеріалі ТСН.ua.

На порталі Ukrheath розбиралися про міфи та правдиву інформацію, які стосуються тверджень про локшину швидкого приготування.

Локшина швидкого приготування містить в своєму складі шкідливі речовини

(Частково правда)

Під час дослідження популярних марок локшини швидкого приготування не було виявлено підвищенного вмісту важких металів та патогенних мікроорганізмів. Однак в деяких зразках все ж були сліди мітотоксинів - їх виробляють цвілеві гриби. Іноді в локшині швидкого приготування є пестициди, але їхній рівень в одній упаковці не перевищує дозволений. Проте слід звернути увагу, що деякі пестициди можуть накопичуватися в організмі, тому їсти локшину швидкого приготування часто не рекомендується.

Локшина швидкого приготування була придумана як дешевий замінник макарон

(Міф)

Локшину швидкого приготування придумав Момофуку Андо, який намагався за допомогою нового продукту вирішити проблему довгих черг за макаронними виробами на його батьківщині, в Японії. При чому спочатку локшина швидкого приготування коштувала в шість раз дорожче звичайної.

Користь і шкода продукту

Локшина швидкого приготуванння: користь і шкода / Фото: pixabay.com

Локшина швидкого приготування і її шкода для організму

Насамперед, варто зазначити, що це висококалорійна страва. До її складу входить багато вуглеводів та жирів, однак вона містить мало харчових волокон, мінералів та вітамінів. В деяких країнах її вважають "джанк фудом", тобто їжею, яка має низьку харчову цінність.

Одночасно в ній міститься і велика кількість жирів та солі. Таке поєднання погано впливає на роботу серцево-судинної системи.

Корейські вчені провели дослідження, під час якого виявили, що існує зв'язок між розвитком метаболічного синдрому та частим споживанням локшини швидкого приготування. Як виявилося, молоді корейці, які на тиждень з'їдають більше трьох порцій цього продукту, мають зайву вагу. А у жінок при цьому ще й підвищується тиск.

В локшині швидкого приготування є також глуамат натрію, який, в поєднанні з сіллю, створює ризик надлишкового рівня натрію в організмі. Цей елемент потрібен людині, але лише в помірній кількості. А ось якщо його забагато, це може спровокувати гіпертонію та підвищити ризик інсульту. У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують зменшити споживання натрію з їжею до 2 г в день.

Слід зазначити, що локшина швидкого приготування викотовляється з пшеничного борошна, яке містить глютен. А тому її не слід споживати людям, які страждають на аутоімунне захворювання на целіакію. При гастриті та проблемах з кишково-шлункових трактом також рекомендовано знизити кількість споживання локшини швидкого приготування.

Чи є користь від локшини швидкого приготування

Енергетична цінність цього продукту зазвичай становить 400 ккал на 100 г. А вміст корисних речовин повністю залежить від рецепту. Як правило, до складу локшини швидкого приготування входить невелика кількість кальцію та заліза. А ось вітамінів - дуже мало.

Докторка медичних наук, дієтологиня Маріят Мухіна вважає, що локшина швидкого приготування все ж має певні переваги. Насамперед, суп-локшина може дати організму вуглеводи, жири, невелику кількість клітковини, які йому потрібні. А ще це рідке приймання їжі, яке не подразнює слизову оболочку шлунково-кишкового тракту, як це робить "сухпайок". А ось від порошку зі смаковими добавками, який кладуть до упаковки, за словами лікарки краще відмовитися. А ще можна їсти локшину швидкого приготування не частіше одного раза на тиждень.