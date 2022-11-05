Полезна ли лапша быстрого приготовления: правда и мифы

Лапша быстрого приготовления – довольно популярный продукт. Ее ценят за то, что это блюдо можно приготовить в любых условиях. Нужно просто залить его крутым кипятком. Однако многие думают, что лапша быстрого приготовления – опасна для здоровья. Все мифы и правду об этом продукте – читайте в материале ТСН.ua.

На портале Ukrheath разбирались в мифах и правдивой информации, касающихся утверждений о лапше быстрого приготовления.

Лапша быстрого приготовления содержит в своем составе вредные вещества

(Отчасти правда)

При исследовании популярных марок лапши быстрого приготовления не выявлено повышенного содержания тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов. Однако в некоторых образцах все же были следы митотоксинов – их производят плесневые грибы. Иногда в лапше быстрого приготовления есть пестициды, но их уровень в одной упаковке не превышает разрешенный. Однако следует обратить внимание, что некоторые пестициды могут накапливаться в организме, поэтому употреблять лапшу быстрого приготовления часто не рекомендуется.

Лапша быстрого приготовления придумана как дешевый заменитель макарон

(Миф)

Лапшу быстрого приготовления придумал Момофуку Андо, пытавшийся с помощью нового продукта решить проблему длинных очередей за макаронными изделиями на его родине, в Японии. Причем сначала лапша быстрого приготовления стоила в шесть раз дороже обычной.

Польза и вред продукта

Лапша быстрого приготовления: польза и вред / Фото: pixabay.com

Лапша быстрого приготовления и ее вред для организма

В первую очередь, следует отметить, что это высококалорийное блюдо. В его состав входит много углеводов и жиров, однако оно содержит мало пищевых волокон, минералов и витаминов. В некоторых странах его считают "джанк фудом", то есть едой, имеющей низкую пищевую ценность.

Одновременно в ней содержится большое количество жиров и соли. Такое сочетание плохо влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Корейские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили, что существует связь между развитием метаболического синдрома и частым потреблением лапши быстрого приготовления. Как оказалось, молодые корейцы, которые в неделю съедают более трех порций этого продукта, имеют лишний вес. А у женщин при этом еще повышается давление.

В лапше быстрого приготовления имеется также глутамат натрия, который в сочетании с солью создает риск избыточного уровня натрия в организме. Этот элемент нужен человеку, но только в умеренном количестве. А вот если его слишком много, это может спровоцировать гипертонию и повысить риск инсульта. Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют снизить потребление натрия с пищей до 2 г в день.

Следует отметить, что лапша быстрого приготовления изготавливается из пшеничной муки, содержащей глютен. А потому ее не следует потреблять людям, страдающим аутоиммунным заболеванием – целиакией. При гастрите и проблемах с желудочно-кишечным трактом также рекомендуется снизить количество потребления лапши быстрого приготовления.

Есть ли польза от лапши быстрого приготовления

Энергетическая ценность этого продукта обычно составляет 400 ккал на 100 г. А содержание полезных веществ полностью зависит от рецепта. Как правило, в состав лапши быстрого приготовления входит небольшое количество кальция и железа. А вот витаминов – очень мало.

Доктор медицинских наук, диетолог Мариат Мухина считает, что лапша быстрого приготовления все же имеет определенные преимущества. Прежде всего, суп-лапша может дать организму углеводы, жиры, небольшое количество клетчатки, которые ему нужны. А еще это жидкий прием пищи, который не раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, как это делает "сухпаек". А вот от порошка со вкусовыми добавками, который кладут в упаковку, по словам врача, лучше отказаться. А еще можно есть лапшу быстрого приготовления не чаще одного раза в неделю.