В Швеции нашли способ ускорить свое вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что новое правительство дистанцируется от курдского ополчения в Сирии YPG и его политического ответвления – партии PYD. Таким образом, государство хочет получить одобрение от Турции относительно вступления в состав НАТО.

Об этом он сказал в эфире Sveriges Radio.

Швеция ранее поддерживала YPG и PYD, но новое правительство имеет другой взгляд на эти две курдские организации, которые Турция считает террористическими.

"Существует слишком тесная связь между этими организациями и РПК, чтобы это было хорошо для отношений между нами и Турцией. Именно поэтому для нас будет важнее вступление в НАТО", — заявил Тобиас.

Турция считает Сирийское курдское ополчение и его политическое ответвление связанными с Рабочей партией Курдистана. В стране партия считается террористической группировкой, а также в США и ЕС. Антитурецкое восстание она начала в 1980 году. Однако Швеция вместе с США и несколькими членами НАТО поддержали курдское ополчение в борьбе против Исламского государства.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

Однако Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Анкара не согласится подписать заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет еще до предстоящих в следующем выборах, невелики. В Турции полагают, что шведы сделали недостаточно.

В мае Турция выдвинула Финляндии и Швеции условие – они должны были подписать письменные гарантии по неподдержанию "террористов".

Турция и Венгрия сейчас единственные страны, еще не ратифицировавшие членство Финляндии и Швеции в НАТО.