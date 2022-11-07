Из живой ткани идет дым: в Днепре спасают парня, попавшего под разрыв мины (видео)

В Днепре врачи спасают парня по имени Иван, который попал под разрыв мины и потерял ноги.

Главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко показал ужасающие кадры, как во время операции из живой ткани идет дым.

"Ужасные ранения, из живой ткани идет дым. Мы делаем все, чтобы не отпустить его на тот свет. Боже, помоги ему…" — написал Рыженко.

Скриншот из видео Сергея Рыженко

Скриншот из видео Сергея Рыженко

Напомним, львовские медики осуществили последнюю мечту тяжелобольного украинки, преодолев путь в 1300 километров до ее родного города Одессы, чтобы женщина успела обнять сына.

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