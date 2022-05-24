"Про це треба говорити, про це треба кричати": Зiнченко про війну в Україні

"Про це треба говорити, про це треба кричати": Зiнченко про війну в Україні

Напередодні футболіст Олександр Зінченко зворушив світ, огорнувши чемпіонський кубок АПЛ українським прапором.

Український футболіст Олександр Зінченко, який напередодні допоміг своїй команді вибороти восьме чемпіонство у історії, розповів ставлення до війни в Україні іноземців, про рідних в Україні та про матч 1 червня, де зіграє Україна та Шотландія.

Про це український футболіст розказав в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Вже йде третій місяць з того дня, коли Росія повномаштабно вторглася в нашу країну. На початку люди говорили про це дуже багато, я чув майже всюди про війну, про те, що відбувається в нашій країні, але якось з часом це все трохи затихає і затихає. Це не дуже мені подобається. Про це треба говорити, про це треба кричати, весь світ повинен знати правду", - наголосив він.

За словами футболіста, багато його рідних залишилися в Україні, і як мільйони наших громадян, також ховаються у бомбосховищах.

Він також зазначив, що дуже важливо, аби всі українці розповідали про війну в Україні в усьому світі.

"Я не знаю, чи буду я корисний для своєї країни з автоматом в руках, але я відчуваю, що моя місія говорит разом зі своєю аудиторією, яку я маю в Instagram, я повинен говорить усьому світові, показувати та висвітлювати все, що відбувається в Україні. Я дуже пишаюся, що я – українець. Коли я тримаю прапор України в руках – це незабутні емоції. Це те, що потрібно робити кожному українцеві, який прославляє нашу державу", - сказав Зінченко.

За словами футболіста, його підтримують навіть школярі, які підходять до футболіста і говорять, що моляться за Україну.

Він також підтвердив, що привезе переможний кубок до України.

Олександр Зінченко також прокоментував очікування від матчу, який пройде 1 червня між Україною та Шотландією.

"Для мене це буде один із матчів мого життя. Кожен з нас буде битися та віддавати себе не на 100%, а на всі 200%", - наголосив футболіст.

Нагадаємо, український захисник Олександр Зінченко розчулився, святкуючи перемогу над "Астон Віллою" і титул чемпіона АПЛ.

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