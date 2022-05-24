У Дніпрі чоловік відкрив вогонь з рушниці по багатоповерхівці

У Дніпрі 32-річний чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці в сторону п'ятиповерхового будинку на вулиці Батумській.
Про це повідомили в Національній поліції Дніпропетровській області.
Пригода сталася ввечері 22 травня. Чоловік поцілив у вікно на четвертому поверсі. Унаслідок стрілянини постраждалих немає.
Поліцейські затримали зловмисника та вилучили у нього зброю. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, російські окупанти зранку 24 травня знову обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів". Вони влучили по Великій Костромці в Зеленодольській громаді.
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