Подоляк: ФСБ грабує будинки примусово депортованих мешканців Херсона

Окупанти грабують у Херсоні музеї, театри, лікарні й інших комунальні та державні установи.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська армію прийшла до України грабувати, а не "захищати".

Про це він написав у Twitter.

"Поки жителів Херсона примусово депортують зі своїх домівок, розповідаючи про "евакуацію", ru-військові та співробітники ФСБ займаються тим, що люблять найбільше, – обкрадають їхні будинки. Грабунок тих, кого прийшли "захищати", – найкраща ілюстрація "русского мира", - написав він.

Раніше стало відомо, що російські загарбники вкрали з тимчасово окупованого Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну, а також пам’ятник Федору Ушакову. Крім того, вони чотири дні вивозили вантажівками до Криму цінні експонати з краєзнавчого музею у Херсоні. Масові крадіжки з міста зафіксовано після того, як окупанти оголосили про так звану евакуацію.

Ситуація на Херсонщині

Заступниця міністра оборони Ганни Маляр заявила, що ЗСУ перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Вони не віддають території ворогу.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ.

Також у Херсонській області військові РФ, очікуючи контрнаступу ЗСУ, вибудували кілька ліній оборони як на правому, так і на лівому березі Дніпра.

Російські окупанти вкрали музей у Херсоні: вивозять звідти все