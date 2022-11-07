Подоляк: ФСБ грабит дома принудительно депортированных жителей Херсона

Оккупанты грабят в Херсоне музеи, театры, больницы и другие коммунальные и государственные учреждения.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российская армия пришла в Украину грабить, а не "защищать".

Об этом он написал в Twitter.

"Пока жителей Херсона принудительно депортируют из своих домов, рассказывая об "эвакуации", ru-военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что больше всего любят, — обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли "защищать", — лучшая иллюстрация "русского мира"", – написал он.

Ранее стало известно, что российские захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник князю Григорию Потемкину, а также памятник Федору Ушакову. Кроме того, четыре дня вывозили грузовиками в Крым ценные экспонаты из краеведческого музея в Херсоне. Массовые кражи из города зафиксированы после того, как оккупанты объявили о так называемой эвакуации.

Ситуация в Херсонской области

Замминистра обороны Анны Маляр заявила, что ВСУ находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Они не отдают территорию врагу.

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на территории Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко. Также стало известно, что войска врага готовят провокации – переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям против ВСУ.

Также в Херсонской области военные РФ, ожидая контрнаступления ВСУ, выстроили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра.

Российские оккупанты украли музей в Херсоне: вывозят оттуда все