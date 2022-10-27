Папа Римський висловився про порно: "Навіть черниці його дивляться"

Франциск заявив священикам і семінаристам, що перегляд порно "послаблює священицьке серце".

Папа Римський Франциск звернувся із застереженням до священників і черниць про небезпеку перегляду порнографії в Інтернеті.

Про це повідомляє BBC.

Свою заяву понтифік зробив на сесії у Ватикані, відповідаючи на запитання про те, як найкраще використовувати цифрові та соціальні медіа.

Так, за словами Франциска, порнографія – "вада, яку мають дуже багато людей... навіть священники та черниці".

"Диявол входить звідти", – сказав Папа, звертаючись до священиків і семінаристів.

Водночас понтифік сказав, що соцмережами та цифровим світом варто користуватися щодня, але не витрачати на це надто багато часу.

"Чисте серце, те, яке Ісус приймає щодня, не може сприймати цю порнографічну інформацію", – сказав Франциск.

Він також порадив священникам і семінаристам "видалити це зі свого телефону, щоб у вас не було спокус".

Церковне вчення розглядає порнографію як злочин проти цнотливості.

Зауважимо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вважає позашлюбний секс найсерйознішим гріхом.

Окрім того, Франциск уперше, як голова католицької церкви, підтримав одностатеві цивільні союзи.

Українців має стати більше – медики взялися допомагати парам вагітніти

Читайте також: