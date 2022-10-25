Макрон подарував Папі цінний стародрук, який могли викрасти зі Львова (фото)

Печатка на книзі підтверджує, що колись вона належала львівській бібліотеці.

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Ватикану подарував Папі Римському Франциску цінний стародрук – перше французьке видання книги “Вічний мир: Філософський нарис” Іммануїла Канта 1796 року.

Про це пише Onet.pl.

Штамп на книзі привернув увагу користувачів Мережі. Він свідчить, що книжка колись була власністю Академічної читальні у Львові (Czytelnia Naukowa we Lwowie), яка діяла при Львівському університеті від 1867 року.

За яких обставин стародрук потрапив до Макрона – невідомо. Висловлюють припущення, що книгу вкрали зі Львова під час Другої світової війни нацисти, або ж вона була вивезена вже після 1991 року.

"Печатка чітко вказує, що книжка, подарована Папі Франциску президентом Франції, колись була власністю (тоді ще) польської університетської бібліотеки у Львові… Щонайменше соромно", — написав колишній польський дипломат Роберт Пщель у Twitter.

This photo has created quite a stir in Poland - the stamp clearly indicates that the book presented by the French President to Pope Francis used to be the property of the (then) Polish university library in Lviv…Embarrassing to say the least… https://t.co/mowVIyn46t — Robert Pszczel (@RobertPszczel) October 24, 2022

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясін заявив, що дипломати вивчають це питання.

“Я буду рекомендувати нашим дипломатичним службам відправити офіційний запит до Франції з питанням, як саме ця книга опинилась в їх руках. З печатки, яка є у книзі, можна зробити висновок, що вона належала довоєнній Польщі", — додав польський депутат Аркадіуш Муларчик.

Зазначимо, що спадкоємцем цієї бібліотеки є сучасний Львівський національний університет ім. Івана Франка. Проте українські дипломати, на відміну від польських, поки це питання не коментували.

Тим часом французький журналіст Арно Бедат повідомив, що подарований Папі екземпляр книги був придбаний за 2,5 тис. євро в книжковому магазині Hatchuel у Парижі і вже давно перебував у Франції – приблизно від 1900 року.

Нагадаємо, що Макрон закликав Папу Римського зателефонувати Байдену, Путіну і патріарху Кирилу.

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