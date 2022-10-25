У Дніпрі пролунав вибух, Філатов повідомив про прильот

У місті та області оголосили повітряну тривогу.
У Дніпрі чутно звуки вибухів.
У місті та області оголосили повітряну тривогу.
Влада закликає містян перебувати в укриттях.
Військовий кореспондент Роман Бочкала повідомляє про пожежу в місті.
"Внаслідок вибуху у Дніпрі є пожежа", - зазначив він.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про прильот у місті. Він просить дочекатися офіційної інформації від військової адміністрації.
Нагадаємо, у лікарні Дніпра показали "ціну", яку сплачують бійці на війні. Чимало захисників щодня доправляють з мінно-вибуховими та кульовими пораненнями. Медики роблять усе можливе, аби поставити бійців на ноги, адже вони прагнуть якнайшвидше повернутися до побратимів.
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