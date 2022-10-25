Жданов розповів, як можна позбавити Росію права голосу в ООН: є три варіанти

Військовий експерт Олег Жданов розповів про три варіанти, як Україна може через ООН добитися введення миротворчої місії.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Щодо ООН, то варіантів дуже багато. Можна застосувати статтю 27 статуту ООН, яка говорить, що держава - агресор, а Росію потрібно визнати агресором, зробити це може Генасамблея ООН. Тоді агресора не допускають до голосування щодо питань врегулювання цієї агресії. Варіант другий - це флешмоб "Геть Росію з ООН". Світова спільнота починає вимагати від генерального секретаря ООН зняти гриф секретності з документів, які підтверджують, що РФ є повноправним членом ООН та Радбезу і має право вето. Росія ніколи не вступала до ООН як РФ. А тому, якщо ці документи оприлюднять, то РФ потрібно буде подати заявку та вступити до ООН заново. Третій варіант - Генасамблея ООН має право відправити до України миротворчу місію. Але війська ООН можуть ввійти, якщо буде оголошено стан війни. Поки цього немає", - пояснив Жданов.

ООН і війна в Україні

Незалежна міжнародна комісія ООН, яка займається розслідуваннями подій в Україні, знайшла докази низки воєнних злочинів російської армії. Серед них - катування, зґвалтування, страти та інші страшні злочини окупантів.

США закликали в ООН не гратися з Росією в дипломатію, а примусити припинити війну.

Володимир Зеленський подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу за співпрацю і за те, що він справді стоїть на захисті Статуту ООН та глобального миру.

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