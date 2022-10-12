Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Генасамблея ООН засудила спробу Росії анексувати території України

Дата публікації
Перегляди
193
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Генасамблея ООН засудила спробу Росії анексувати території України

Фото: Associated Press

Резолюцію підтримали 143 країни світу.

Генеральна асамблея ООН у середу, 12 жовтня, засудила спроби Росії анексувати українські території. 

Відповідне рішення Генасамблея ухвалила 12 жовтня.

Резолюцію підтримали 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 - проголосували проти.

Тільки Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа проголосували проти резолюції, яка засудила незаконну анексію чотирьох регіонів України. 

Резолюція "Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту Організації ООН" обговорювалась протягом тривалого часу. Цей документ засуджує Росію через анексію українських територій та вимагає від РФ скасувати своє рішення від 29 вересня. 

Раніше подібну резолюцію розглядала Рада безпеки ООН, проте РФ її традиційно заблокувала. 

Доповнюється. 

Дата публікації
Перегляди
193
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація