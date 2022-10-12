Генасамблея ООН засудила спробу Росії анексувати території України

Генеральна асамблея ООН у середу, 12 жовтня, засудила спроби Росії анексувати українські території.

Відповідне рішення Генасамблея ухвалила 12 жовтня.

Резолюцію підтримали 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 - проголосували проти.

Тільки Росія, Білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа проголосували проти резолюції, яка засудила незаконну анексію чотирьох регіонів України.

Резолюція "Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту Організації ООН" обговорювалась протягом тривалого часу. Цей документ засуджує Росію через анексію українських територій та вимагає від РФ скасувати своє рішення від 29 вересня.

Раніше подібну резолюцію розглядала Рада безпеки ООН, проте РФ її традиційно заблокувала.

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