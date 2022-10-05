Путін "узаконив" своїм підписом захоплення українських територій

Кремль завершив процедуру спроби анексії шляхом внесення поправок до Конституції Росії на підставі відповідного указу Путіна.

Кремлівський диктатор Володимир Путін вніс зміни до Конституції Росії у зв'язку зі спробою анексії чотирьох регіонів України.

Про це йдеться в указі російського президента.

Таким чином, Путін "узаконив" своїм підписом захоплення Луганщини та Донеччини, а також частин Херсонської та Запорізької областей.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Пізніше російський диктатор видав чергову маячню про те, що результати псевдореферендумів на захоплених територіях України були нібито прозорими і "не підлягають жодному сумніву".