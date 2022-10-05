Путин "узаконил" своей подписью захват украинских территорий

Кремль завершил процедуру попытки аннексии путем внесения поправок в Конституцию России на основании указа Путина.

Кремлевский диктатор Владимир Путин внес изменения в Конституцию России в связи с попыткой аннексии четырех регионов Украины.

Об этом идет речь в указе российского президента.

Таким образом, Путин "узаконил" своей подписью захваты Луганщины и Донетчины, а также частей Херсонской и Запорожской областей.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

Позже российский диктатор издал очередной бред о том, что результаты псевдореферендумов на захваченных территориях Украины были якобы прозрачными и "не подлежат сомнению".