"Папірці писали терміново" - політтехнолог про "приєднання до РФ" територій України

Експерт підкреслив, що деякі фрази "у документі" про анексію суперечать одна одній.

Тексти "договорів" про так зване включення до складу РФ "нових територій" писали терміново. Заява Росії про анексію чотирьох областей України – абсолютно "розмита".

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, пише 24 канал.

За його словами, деякі фрази в тих паперах про анексію суперечать одна одній.

"На момент "входження" означає ще і як Росія визнає ці республіки, чи як вони їх називають. Путін о пів на першу ночі перед своїм виступом вирішив раптом визнати незалежність Херсонської і Запорізької областей. Напевно ж у якихось кордонах", – зазначив політтехнолог.

Шейтельман наголосив, що Херсонська область не проголошувала "незалежність", тож не зовсім зрозуміло, що він там визнав. Гауляйтер Херсонщини Сальдо прямим текстом сказав, що Херсонська область не проголошуватиме "незалежність". Це було за день до того, як Путін незалежність визнав.

На думку політтехнолога, є кілька сценаріїв того, що відбулось:

Путін захоче потім торгуватись з Україною на перемовинах. Мовляв, Росія ось це візьме, а це чіпати не буде.

Ніхто нічим уже не керує в Росії. Немає навіть юриста, який би все це більш-менш нормально оформив.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Путін підписав документи про “приєднання” українських окупованих росіянами територій до складу РФ. Нещодавно там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до Росії.

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