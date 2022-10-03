Розвідка Британії пояснила, чому Путін швидко визнав проблеми мобілізації

Російські військкомати майже напевне набрали кадри, які не підпадають під визначення, оголошене Путіним і його Міноборони.

Президент Росії Володимир Путін 29 вересня звернувся до свого Радбезу щодо мобілізації, яку він оголосив 21 вересня, і сказав, що "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

У розвідці Британії пояснили, що надзвичайно швидке визнання Путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня.

Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії.

"Російські військкомати майже напевне набрали кадри, які не підпадають під визначення, оголошене Путіним і його Міноборони", - зазначили в розвідці.

У той час, як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових таборах, російські чиновники, ймовірно, мають проблеми із забезпеченням навчання і пошуків офіцерів для керівництва новими підрозділами.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що Путін вперше в історії може випробувати суперторпеду, яка викликає "ядерне цунамі" та може знищувати мегаполіси. Російський атомний підводний човен К-329 "Білгород" із шістьма торпедами "Посейдон" на борту "зник з бази".

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